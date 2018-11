A retirada, esta terça-feira, de um corpo da pedreira em Borba, onde um deslizamento de terras numa estrada do concelho arrastou uma retro-escavadora e pelo menos duas viaturas, não altera a previsão de que as operações de busca e resgate vão ser morosas e de grande complexidade. "O corpo descoberto esta terça-feira não estava completamente soterrado, era visível da parte de fora. Não foi preciso tirar entulhos. As outras viaturas que caíram - que não se sabe se são duas ou três - não se sabe onde estão, em que condições estão e o que é necessário fazer para retirar de lá as vítimas", explicou à SÁBADO o presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Protecção Civil, Ricardo Ribeiro.

Para o também comandante dos Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos são vários os motivos que sustentam esta opinião manifestada pelo comandante das operações de socorro (COS). "Primeiro, o próprio enquadramento do teatro de operações, onde existe um problema grave de segurança. A cratera instável condiciona as operações", começou por explicar, acrescentando que também a questão climatérica "é preocupante, pois dão chuva para os próximos dias – a segurança e estabilidade do local voltam a estar em causa". Em causa está ainda o facto de "os dias serem mais curtos", "haver "uma massa muito grande de matéria e detritos em cima das viaturas" e não existirem "certezas sobre a localização das vítimas" – as águas turvas não ajudam a que esse processo seja concluído com facilidade.

O delinear da operação não é um plano fechado. Em primeiro lugar, o COS recolhe informação junto de várias fontes: elementos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, pessoal de engenharia de estruturas, das Estradas de Portugal, o técnico da pedreira, entre outros. Depois, com base nestas indicações, vai tomar decisões. "Estas informações podem ser no sentido da encosta estar segura e portanto pode trabalhar-se ou não está e não se pode trabalhar da forma pensada. Logo aí, há uma primeira decisão", explicou Ricardo Ribeiro.



Como funciona a Força Especial de Bombeiros

No local, estão moto-bombas que serão utilizadas para retirar a água do poço do fundo da pedreira. Porém, pode não ser um processo rápido, alertou: "são 200 mil metros cúbicos - e com o perigo de haver comunicação com outras estruturas iguais e o poço voltar a encher". Neste caso, "as máquinas entram primeiro, depois retira-se água até ao nível das vítimas". De seguida, segundo o líder da AsproCivil, "são as equipas de resgate e desencarceramento que entram em acção para retirar as pessoas dos escombros. Se forem encontradas com vida, o que parece muito difícil, serão reencaminhadas para o hospital, Caso sejam descobertos sem vida, irão para o Instituto de Medicina legal."

Este trabalho, acrescentou Ricardo Ribeiro, "é um trabalho conjunto, de equipa, que pode incluir várias equipas, mas é essencialmente ligado aos bombeiros". No local, entre os 59 efectivos presentes nas operações, encontra-se uma equipa da Força Especial de Bombeiros, tutelada pela Autoridade Nacional de Protecção Civil, a quem caberá entrar em acção para descer ao fundo do posso.

Caso isso aconteça, e depois de retirada a água, um primeiro mergulhador desce para preparar o terreno para a chegada de mais colegas. Segundo um bombeiro explicou ao Observador, caberá a esse segundo grupo a missão de localizar as vítimas. O primeiro operacional, guiado pelo tacto, irá instalar cordas nas profundidades do poço, para que sirvam de guia para os outros mergulhadores. Posteriormente, serão delimitados os perímetros de busca, para que nenhum local fique sem escrutínio. Só depois e quando descobertas as vítimas, segundo o mesmo relato, podem entrar no terreno as equipas de salvamento em grande ângulo, com o objectivo de resgatar pessoas submersas. Os bombeiros levarão consigo garrafas de ar comprimido, fatos secos que não deixem entrar água e máscaras que permitem respirar e garantem as comunicações.

Ricardo Ribeiro não acredita que seja necessário aumentar o efectivo que se encontra no local, nem pensa que a quantidade de operacionais seja uma questão. "O que interessa é a qualidade, especificidade e valor técnico que os homens que estiverem lá têm para a qualidade deste teatro de operações", defendeu.



As regras de segurança foram cumpridas?

À SÁBADO, o presidente da AsproCivil disse também pensar que "não vai demorar muito tempo a descobrir-se o que aconteceu, vai demorar muito tempo a descobrir são os responsáveis".