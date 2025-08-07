Proteção Civil registou hoje 55 incêndios mas sem casos significativos ativos

Governo prolongou a situação de alerta até às 23h59 de 13 de agosto, quarta-feira, para todo o território continental, com o "objetivo de reduzir o risco de ignições e reforçar a resposta operacional".

A Proteção Civil registou, entre as 00h00 e as 17h30 desta quinta-feira, 55 ocorrências de incêndios rurais, mobilizando 1.609 operacionais, mas "sem ocorrências significativas ativas" ou planos municipais de emergência de proteção civil ativados, informou a autoridade nacional.



Numa nota com o ponto de situação, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) informou que, até às 17h30, foram "registadas 55 ocorrências de incêndios rurais" em território continental, das quais "14 tiveram início durante o período noturno (entre as 00h00 e as 07h59)", mobilizando um total de 1.609 operacionais, 421 veículos e 68 missões aéreas.

Durante este período, destacou a ANEPC, estão em vigor medidas de caráter excecional, designadamente proibição de "acesso a zonas florestais definidas nos planos municipais", de "queimadas e queimas de sobrantes agrícolas (mesmo as já autorizadas)", de "fogo de artifício, independentemente de licença", e "interditos trabalhos com máquinas em espaços florestais e rurais (ex: corta-matos, motorroçadoras)".

A entidade apelou "à colaboração de todos no cumprimento rigoroso destas medidas" e referiu que "a prevenção e o comportamento responsável são essenciais para evitar ignições e garantir a segurança de todos".