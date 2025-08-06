Sábado – Pense por si

Proteção Civil registou 73 ocorrências de incêndios

Lusa 06 de agosto de 2025 às 20:33
Estiveram empenhados um total de 1.800 operacionais e 474 meios terrestres, e realizaram-se 88 missões aéreas.

A Proteção Civil registou esta quarta-feira 73 ocorrências de incêndios rurais, empenhando 1.800 operacionais, até às 17h00, e está a avaliar qual o nível do estado de prontidão especial a manter na sexta-feira e no fim de semana.

Segundo Mário Silvestre, comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), das 73 ocorrências entre as 00h00 e as 17h00 de hoje, 27 registaram-se “em período noturno”, empenhando um total de 1.800 operacionais e 474 meios terrestres, e realizaram-se 88 missões aéreas.

“O Norte de Portugal, nomeadamente a sub-região do Tâmega e Sousa continua a ser” a “mais afetada”, com registo “de 27 ocorrências até às 17:00”, disse o comandante nacional.

No ponto de situação na sede da ANEPC, em Carnaxide (Oeiras), pelas 19h00, Mário Silvestre referiu ainda que levantavam “maior preocupação” duas ocorrências em Samardã, Penafiel, e em Marco de Canavezes, no distrito do Porto.

No combate às chamas nestes dois incêndios, que tiveram início hoje, estavam “empenhados 107 operacionais, com 32 veículos e três meios a aéreos”.

O responsável operacional da ANEPC salientou que “o estado de prontidão especial irá manter-se em vigor” até quinta-feira, no nível três, numa escala de quatro.

Contudo, acrescentou, “por certo” irá manter-se o estado de prontidão especial para sexta-feira e para o fim de semana.

“Estamos ainda a decidir e a avaliar qual o nível em que iremos manter o estado de prontidão”, afirmou.

