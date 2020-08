O Comando da Polícia Marítima da Nazaré foi alertado no sábado para a presença de vespas velutinas, na zona da secagem de peixe no areal da praia e a proteção civil está à procura dos ninhos.Em comunicado divulgado, a Polícia Marítima refere que devido à presença das vespas velutinas, mais conhecidas como asiáticas, alertou a Proteção Civil local e pediu aos proprietários dos estendais de peixe que tapassem o pescado, lembrando as pessoas dos riscos que correm se forem picados por estas vespas."A presença da vespa asiática tem vindo a aumentar no país, sendo importante evitar o contacto com esta espécie caracterizada por ser muito feroz na defesa dos seus ninhos, perseguindo com ameaça por várias centenas de metros", refere a nota.O coordenador operacional municipal da Nazaré, Mário Cerol, explicou à Lusa que só a localização do ninho trava a propagação das vespas."Temos de localizar os ninhos. Apelo a quem os encontrar para nos comunicar para os podermos eliminar", disse Mário Cerol. Segundo este responsável, a vespa asiática "tem vindo a aumentar na região"."Este ano já destruímos 15 ninhos, um dos quais na sexta-feira, na zona da Pederneira", revelou, afirmando que a situação não oferece risco à população.