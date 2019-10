Proteção Civil dos Açores registou dez ocorrências devido ao mau tempo

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores adiantou que já registou esta quinta-feira dez ocorrências na região devido ao mau tempo, "estando praticamente todas resolvidas", todavia.Só na ilha de São Miguel registaram-se sete ocorrências, diz a entidade: a queda de três árvores, a inundação de uma via pública, a inundação numa habitação, a queda de poste de fornecimento elétrico em cima de uma viatura e a queda do cabo de um poste de uma operadora de telecomunicações.Na Terceira , houve uma ocorrência, um desabamento parcial de cobertura de madeira de uma habitação, tendo sido retirados três moradores "com segurança e sem ferimentos e realojados em casa de conhecidos".No concelho da Horta, na ilha do Faial, deu-se uma inundação de uma via pública devido a sumidouros entupidos e na ilha Graciosa registou-se a queda de uma árvore. Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje sob aviso amarelo as nove ilhas dos Açores devido a previsões de vento e chuva, que poderá ser por vezes forte, acompanhada de trovoadas.