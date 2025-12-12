Proteção Civil da Madeira registou 63 ocorrências relacionadas com depressão Emília

Entre os incidentes, 35 foram quedas de árvore.

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira diz que registou 63 ocorrências até às 20h00 desta sexta-feira relacionadas com o mau tempo registado no arquipélago provocada pela depressão Emília.



Depressão Emília causa 63 ocorrências na Madeira, incluindo quedas de árvores

Na informação divulgada, o SRPC adianta que estas ocorrências envolveram 146 operacionais e 70 meios técnicos.

Segundo este serviço entre os incidentes, 35 foram quedas de árvore, 7 ações preventivas de redução de risco, 7 quedas de elementos de construção, 6 quedas de redes elétricas, 3 quedas de estruturas temporárias, 3 casos de sinalização de perigo e 2 movimentos de massas.

Os concelhos mais afetados foram Funchal (17 ocorrências), Machico (13) e Santa Cruz (12), seguindo-se Calheta (6), Ribeira Brava (5), Câmara de Lobos (4), Porto Santo (2), Santana (2) e Porto Moniz e São Vicente (uma ocorrência cada), enuncia.

O SRPC adianta que "todas as situações foram prontamente resolvidas pelos serviços municipais, sem registo de feridos".

O arquipélago da Madeira está a ser afetado pela depressão Emília, com vento forte, queda de neve e chuva, que pode ser pontualmente forte.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu para hoje aviso laranja (o segundo mais grave) por causa do vento na costa norte da ilha, prevendo-se rajadas até 130 quilómetros por hora.

O aviso está ativo pelo menos até às 18h00, baixando depois para amarelo.

Já para a agitação marítima, o IPMA emitiu o aviso mais grave (vermelho) a partir das 21h00 de hoje até às 18:00 de sábado.