Sábado – Pense por si

Portugal

Proteção Civil da Madeira registou 63 ocorrências relacionadas com depressão Emília

Lusa 22:39
Capa da Sábado Edição 9 a 15 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de dezembro
As mais lidas

Entre os incidentes, 35 foram quedas de árvore.

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira diz que registou 63 ocorrências até às 20h00 desta sexta-feira relacionadas com o mau tempo registado no arquipélago provocada pela depressão Emília.

Depressão Emília causa 63 ocorrências na Madeira, incluindo quedas de árvores
Depressão Emília causa 63 ocorrências na Madeira, incluindo quedas de árvores Rui Minderico/LUSA

Na informação divulgada, o SRPC adianta que estas ocorrências envolveram 146 operacionais e 70 meios técnicos.

Segundo este serviço entre os incidentes, 35 foram quedas de árvore, 7 ações preventivas de redução de risco, 7 quedas de elementos de construção, 6 quedas de redes elétricas, 3 quedas de estruturas temporárias, 3 casos de sinalização de perigo e 2 movimentos de massas.

Depressão Emília: avisos de mau tempo para a Madeira prolongados até às 18h de sábado
Leia Também

Depressão Emília: avisos de mau tempo para a Madeira prolongados até às 18h de sábado

Os concelhos mais afetados foram Funchal (17 ocorrências), Machico (13) e Santa Cruz (12), seguindo-se Calheta (6), Ribeira Brava (5), Câmara de Lobos (4), Porto Santo (2), Santana (2) e Porto Moniz e São Vicente (uma ocorrência cada), enuncia.

O SRPC adianta que "todas as situações foram prontamente resolvidas pelos serviços municipais, sem registo de feridos".

O arquipélago da Madeira está a ser afetado pela depressão Emília, com vento forte, queda de neve e chuva, que pode ser pontualmente forte.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu para hoje aviso laranja (o segundo mais grave) por causa do vento na costa norte da ilha, prevendo-se rajadas até 130 quilómetros por hora.

O aviso está ativo pelo menos até às 18h00, baixando depois para amarelo.

Já para a agitação marítima, o IPMA emitiu o aviso mais grave (vermelho) a partir das 21h00 de hoje até às 18:00 de sábado.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Acidente aéreo e espacial Acidente (geral) Resposta de emergência Desastres acidentes e emergências Instituto Português do Mar e da Atmosfera Calheta Machico Porto Santo Câmara de Lobos
Investigação
Opinião Ver mais
Gonçalo Levy Cordeiro
Gonçalo Levy Cordeiro

Greve geral ou prova de vida sindical?

Estes movimentos, que enchem a boca com “direitos dos trabalhadores” e “luta contra a exploração”, nunca se lembram de mencionar que, nos regimes que idolatram, como Cuba e a Venezuela, fazer greve é tão permitido como fazer uma piada com o ditador de serviço.

Menu shortcuts

Proteção Civil da Madeira registou 63 ocorrências relacionadas com depressão Emília