Sismo de magnitude 4,1 sentido em Celorico da Beira

Um sismo de magnitude 4,1, com epicentro a cerca de quatro quilómetros a Oeste-Sudoeste de Celorico da Beira, foi sentido na noite desta sexta-feira, no norte do País.



Segundo o IPMA, o terramoto deu-se pelas 00h38.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV/V (escala de Mercalli modificada) no concelho de Covilhã (Castelo Branco)", lê-se no comunicado.

O sismo foi sentido "com menor intensidade" em várias regiões do norte e centro de Portugal - "Aveiro, Santa Maria da Feira, Mealhada, Ovar, Vale de Cambra (Aveiro), Sertã (Castelo Branco), Guarda (Guarda), Alijó (Vila Real), Cinfães, Nelas e Viseu (Viseu)".