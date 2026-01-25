Sábado – Pense por si

Proteção Civil alerta para o risco de cheias nas zonas ribeirinhas do Porto

Lusa 11:26
Recomenda à população a adoção de medidas de prevenção e proteção.

A Proteção Civil Municipal do Porto alertou este domingo para o risco de cheias nas zonas ribeirinhas da cidade, recomendando à população a adoção de medidas de prevenção e proteção.

Zonas ribeirinhas do Porto correm risco de sofrer cheias este fim de semana
Zonas ribeirinhas do Porto correm risco de sofrer cheias este fim de semana DR

Num comunicado publicado no 'site' oficial da Câmara Municipal do Porto, a Polícia Municipal alerta que os locais historicamente mais vulneráveis são o Postigo do Carvão, Ribeira, Miragaia, Cais do Ouro, Passeio Alegre e Rua das Sobreiras.

A Proteção Civil Municipal recomenda à população a adoção de medidas de prevenção e proteção, nomeadamente o acompanhamento dos períodos de enchente até à preia-mar, sobretudo quando associados a caudais elevados da Barragem de Crestuma.

Também é recomendado o cumprimento dos perímetros de segurança que, eventualmente, venham a ser implementados, a não travessia de zonas inundadas, prevenindo o arrastamento de pessoas ou viaturas, bem como a não permanência ou estacionamento de viaturas em locais historicamente vulneráveis a cheias.

Outras das recomendações é a salvaguarda de alimentos, bens de valor, documentos e objetos pessoais importantes, acondicionando-os em locais elevados e protegidos, e a preparação para o eventual corte de água, gás e eletricidade, sempre que se justifique.

Já nos cais, é recomendada a recolha de plataformas flutuantes, quando aplicável.

É também solicitado que a população faça o correto acondicionamento e colocação em local seguro de produtos poluentes ou tóxicos e acompanhe as informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, da Capitania do Porto do Douro, bem como das indicações da Proteção Civil e das Forças de Segurança.

"A Câmara do Porto, através do Pelouro da Proteção Civil, continuará a acompanhar permanentemente a evolução da situação meteorológica e hidrológica, adotando as medidas consideradas adequadas e divulgando oportunamente os avisos necessários", termina a publicação, na qual a autarquia destaca, por fim, os números de emergência 112 e do Batalhão de Sapadores de Bombeiros (225 073 700).

