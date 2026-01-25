Proteção Civil alerta para o risco de cheias nas zonas ribeirinhas do Porto

Recomenda à população a adoção de medidas de prevenção e proteção.

A Proteção Civil Municipal do Porto alertou este domingo para o risco de cheias nas zonas ribeirinhas da cidade, recomendando à população a adoção de medidas de prevenção e proteção.



Zonas ribeirinhas do Porto correm risco de sofrer cheias este fim de semana

Num comunicado publicado no 'site' oficial da Câmara Municipal do Porto, a Polícia Municipal alerta que os locais historicamente mais vulneráveis são o Postigo do Carvão, Ribeira, Miragaia, Cais do Ouro, Passeio Alegre e Rua das Sobreiras.

A Proteção Civil Municipal recomenda à população a adoção de medidas de prevenção e proteção, nomeadamente o acompanhamento dos períodos de enchente até à preia-mar, sobretudo quando associados a caudais elevados da Barragem de Crestuma.

Também é recomendado o cumprimento dos perímetros de segurança que, eventualmente, venham a ser implementados, a não travessia de zonas inundadas, prevenindo o arrastamento de pessoas ou viaturas, bem como a não permanência ou estacionamento de viaturas em locais historicamente vulneráveis a cheias.

Outras das recomendações é a salvaguarda de alimentos, bens de valor, documentos e objetos pessoais importantes, acondicionando-os em locais elevados e protegidos, e a preparação para o eventual corte de água, gás e eletricidade, sempre que se justifique.

Já nos cais, é recomendada a recolha de plataformas flutuantes, quando aplicável.

É também solicitado que a população faça o correto acondicionamento e colocação em local seguro de produtos poluentes ou tóxicos e acompanhe as informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, da Capitania do Porto do Douro, bem como das indicações da Proteção Civil e das Forças de Segurança.

"A Câmara do Porto, através do Pelouro da Proteção Civil, continuará a acompanhar permanentemente a evolução da situação meteorológica e hidrológica, adotando as medidas consideradas adequadas e divulgando oportunamente os avisos necessários", termina a publicação, na qual a autarquia destaca, por fim, os números de emergência 112 e do Batalhão de Sapadores de Bombeiros (225 073 700).