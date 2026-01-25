Sábado – Pense por si

Portugal

Preso sem-abrigo suspeito de furtar malas no aeroporto e carro da Câmara de Lisboa

Lusa 11:22
As mais lidas

Está indiciado de 17 crimes de furto, 12 dos quais qualificados, e um de abuso de cartão de garantia ou pagamento.

Um homem sem-abrigo suspeito de ter furtado malas no aeroporto de Lisboa e um carro da Câmara de Lisboa foi detido pela PSP e colocado em prisão preventiva pelo tribunal, anunciou este domingo a força policial.

PSP deteve sem-abrigo
PSP deteve sem-abrigo Lusa

O homem de 43 anos foi detido na sexta-feira em Chelas, Lisboa, ao volante de um outro carro roubado, e está indiciado de 17 crimes de furto, 12 dos quais qualificados, e um de abuso de cartão de garantia ou pagamento.

"O suspeito apareceu no radar da PSP durante o verão do ano passado quando, entre maio e setembro, andava pelo Aeroporto Humberto Delgado [em Lisboa], sempre durante a madrugada, a furtar as malas aos passageiros que aguardavam voos e se encontravam a dormir pelas salas de espera", refere, em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da força policial.

Durante a investigação, os polícias descobriram que o homem terá ainda usado o cartão bancário de um passageiro para fazer compras de 33.500 pesos chilenos (cerca de 30 euros), cometido furtos em lojas e supermercados da capital, e assaltado, perto da passagem de ano, um edifício da Câmara Municipal de Lisboa, em Marvila.

Neste caso, o suspeito entrou no imóvel "com chave falsa" e furtou "diverso material informático e uma viatura" da autarquia, que usou para fugir do local e que foi recuperada "dias depois".

Quando foi detido na sexta-feira, o homem estava "ao volante de uma viatura que tinha furtado no dia 21 na zona dos Olivais".

A detenção ocorreu no âmbito de um mandado de detenção emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa e apresentado a tribunal para primeiro interrogatório, o sem-abrigo ficou, por decisão do juiz de instrução, a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.

No total, terá lesado as vítimas em quase 70 mil euros.

Tópicos Prisão Preventiva Detido Roubo Prisão Lisboa Polícia de Segurança Pública Câmara Municipal de Lisboa
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Preso sem-abrigo suspeito de furtar malas no aeroporto e carro da Câmara de Lisboa