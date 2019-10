dos hotéis Intercontinental e Crown Plaza no Porto

Crown Plaza está 55% reservado e o Intercontinental regista "um crescimento de 30% face ao ano passado".

"Nunca a reserva foi feita com tanta antecedência quer por famílias quer por grupos de amigos e empresas também, que querem realizar eventos corporativos de fim de ano", disse ao jornal o diretor-geral, Vincent Poulingue. "Poderá vir a ser o melhor ano de sempre". Nesta altura, oNa plataforma Booking.com os 88 hotéis do Porto estão 98% reservados para a noite de fim de ano.Os programas mais pelo País ficam na Madeira, nos Açores, no Douro e em "hotelaria diversificada em várias regiões do continente", assegurou fonte da Agência Abreu.Para o estrangeiro, os destinos mais procurados são os mais próximos, como Marrocos, Cabo Verde ou S. Tomé e Príncipe. Também as cidades europeias - Paris, Roma, Praga, Barcelona - são muito procuradas pelos portugueses.