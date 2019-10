Os portugueses realizaram 5,6 milhões de viagens turísticas no segundo trimestre, um aumento de 18% em relação aos mesmos meses do ano passado e uma taxa muito superior à verificada nos dois trimestres anteriores. O aumento pode ter sido influenciado pelo calendário da Páscoa, que este ano se concentrou em abril.

O segundo trimestre de 2019 viu um crescimento de 18% que compara com os 4,4% do primeiro trimestre e os 6,3% dos últimos três meses de 2018. "Este resultado poderá estar influenciado pelo desfasamento do calendário do período da Páscoa, que este ano ocorreu em meados de abril, enquanto no ano anterior teve influência repartida entre março e abril", explica o Instituto Nacional de Estatística, no destaque publicado esta sexta-feira, 25 de outubro.

A larga maioria das viagens no segundo trimestre - 85,2% - concentrou-se no território nacional, tendo esta categoria crescido 15,7% para atingir os 4,8 milhões. Contudo, o grande salto deu-se nas viagens com destino ao estrangeiro, que cresceram 33,2% para as 828,2 mil. Pesam agora 14,8% do total.

A maior parte das viagens, quer dentro ou fora de fronteiras, teve como motivação "lazer, recreio ou férias", razão que justificou 2,7 milhões de viagens, ou seja, 48,6% do total. Em segundo lugar fica a "visita a familiares ou amigos", que motivou 2,1 milhões de viagens e representa 37,7% da totalidade. Contudo, tanto este tipo de viagens como aquelas realizadas por motivos profissionais ou de negócios estão a perder peso.

No que toca à estadia, embora os "hotéis e similares" tenham ganho representatividade, o alojamento particular gratuito continua a ser a opção de mais de metade dos viajantes.