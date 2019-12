Pelo menos 161 mil euros é quanto a Câmara Municipal de Lisboa vai gastar só em artistas para a passagem de ano de 2020. A maior fatia deste investimento será para a banda Ornatos Violeta que vão receber 77.616 euros, informa o documento disponibilizado no portal BASE.Os autores de O Monstro Precisa de Amigos vão atuar à 0h20, apesar de o contrato estipular que o espetáculo deverá começar à 0h15. Terão de tocar pelo menos uma hora e meia, estipula o contrato. A Câmara de Lisboa vai ainda pagar 42 refeições (18 almoços e 24 jantares) para a comitiva no dia 31. O espetáculo vai poder ser transmitido em direto.Já os Xutos & Pontapés foram contratados no valor de 55 mil euros. No entanto, o documento anexo é o de contratação de uma empresa para disponibilizar contentores sanitários no Terreiro do Paço. Já o artista que recebeu recentemente um Grammy Latino José Cid foi contratado por 30.000 euros. Estes valores são superiores aos que normalmente são cobrados por estes artistas. Uma análise a outros contratos públicos com os Xutos & Pontapés mostram que a banda atua, por norma, com um cachet entre os 26 mil e os 41 mil euros. Já José Cid vai receber quase o dobro do cachet habitual (por norma está entre os 14 e os 18 mil euros).A EGEAC vai ainda gastar 33 mil euros pelo espetáculo Clássicos no Tejo.A estas há ainda a somar despesas de montagens de palco e pagamento a técnicos, bem como as despesas com contentores sanitários (cujos contratos podem ser consultados na página do portal BASE onde deveria estar o contrato dos Xutos & Pontapés) e ainda fogo de artifício.No Porto a passagem de ano na Avenida dos Aliados contará com concertos de Miguel Araújo e Tiago Nacarato, estando ainda prevista a apresentação da dupla de DJ Radiola. Não há ainda documentos no portal BASE relativamente a estes contratos.