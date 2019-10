Um menino de 12 anos foi mordido em casa por uma cobra pitão, quando alimentava o réptil de estimação da família, em Prado, Vila Verde A criança foi levada ao Hospital de Braga pelos pais, mas os médicos comunicaram o caso às autoridades.Na sequência do incidente, que ocorreu na última sexta-feira, a GNR apreendeu a cobra e identificou a proprietária por detenção de espécie proibida. A mãe arrisca-se agora a pagar uma multa que pode chegar a 20 mil euros.A visita do Núcleo de Proteção Ambiental da GNR de Braga apanhou de surpresa a dona do réptil. A mulher, de 41 anos, apresentou um documento de compra do réptil numa loja autorizada, na Alemanha.Terá dito que desconhecia não poder ter em casa a cobra ‘python regius’, uma espécie de cobra de pequenas dimensões, que vivia numa caixa de vidro.O réptil e respetiva caixa foram apreendidos e entregues na delegação de Braga do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.Ao Correio da Manhã, uma fonte da GNR explicou que a espécie em causa, por não se tratar de espécie perigosa, poderá ser passível de legalização.Mas até que o processo esteja concluído, a cobra fica entregue aos cuidados ICNF.