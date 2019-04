Domingos Soares Farinho foi investigado no âmbito da Operação Marquês por suspeitas de ter recebido 100 mil euros, através de uma sociedade de Rui Mão de Ferro, para redigir a tese de José Sócrates. Também a sua mulher, a advogada

Jane Kirkby, recebeu montantes com a mesma origem. Ambos foram ouvidos como testemunhas na Operação Marquês. Aquando do despacho de acusação, o Ministério Público ordenou a extracção de certidão sobre esta matéria para investigar crimes de peculato (utilização de meios públicos para fins privados) e falsificação de documentos.



Quando foi ouvido no processo,. Domingos Farinho declarou que, quando foi abordado por José Sócrates relativamente à tese, este "já tinha avançado no que viria a ser o primeiro capitulo da tese". "A colaboração baseava-se no envio por parte de José Sócrates do que tinha escrito e o depoente discutia com ele aspectos de referência bibliográfica que ele tinha escrito, livros que ele tinha citado, sugeria mudanças na sistematização". Relatou ainda ao Ministério Público apenas ter feito o "trabalho normal de uma revisão formal de uma tese e uma espécie de orientação", pois era a primeira vez que José Sócrates "fazia um trabalho académico e havia questões de como explicar as matérias, como sistematizar". Sócrates, referiu, "escrevia em bruto" e Farinho "dizia como fazer".