Orlando Figueira, o procurador que, em 2011, estava a investigar o banqueiro angolano Álvaro Sobrinho ia ao futebol com o advogado deste último. Esta revelação consta de uma nova vaga de emails do Benfica divulgados pelo blog "mercadodebenficapolvo.wordpress.com". Numa comunicação enviada por Ana Paula Godinho do Departamento de Relações Públicas para o administrador executivo Domingos Soares Oliveira, em Agosto de 2011, faz-se referência à presença de Orlando Figueira e do filho no camarote presidencial como "convidados do dr- João Rodrigues".Ora, João Rodrigues, como recentemente confirmou em tribunal o juiz Carlos Alexandre , chegou a representar o banqueiro angolano. Aliás, durante a sua inquirição como testemunha no processo "Operação Fizz", Carlos Alexandre adiantou que o primeiro contacto que Orlando Figueira teve para trabalhar no sector privado partiu, precisamente, de João Rodrigues, "enquanto advogado de Álvaro Sobrinho". Em Julho de 2011, João Rodrigues, antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, estaria nessa condição, porque só em Novembro daquele ano é que surgiu Artur Marques como advogado do banqueiro angolano.A referência à presença de Orlando Figueira e do filho no camarote presidencial do Estádio da Luz surge no email, num contexto sobre o "dress code" daquela zona do Estádio. Segundo Ana Paula Godinho, no dia do jogo Benfica-Trabzonspor, a 27 de Julho de 2011, Orlando Figueira e o filho estavam no Camarote Presidencial como "convidados do dr. João Rodrigues" e "confirmados pelo presidente", Luís Filipe Vieira. Porém, o filho do então magistrado estava vestido com "calças de ganga e ténis", o que contrariava o "dress code" do Camarote. Aliás, como referiu Ana Paula Godinho, os próprios convites diziam expressamente ser "obrigatório o uso de traje formal, não sendo permitido de todo o uso de calças de ganga e ténis". João Rodrigues insistiu para que o jovem ficasse no Camarote, porém sem sucesso. O filho do procurador acabaria por ser transferido para um lugar fora dessa zona exclusiva.Só que, como se refere na mesma comunicação, "grande parte das pessoas" que integravam a comitiva do clube turco apareceram "de calças de ganga e alguns de chinelos", instalando-se confortavelmente no Camarote presidencial. "Perante esta entrada do Trabzonspor, fui buscar o filho do Dr Orlando Figueira para o CP", relatou Ana Paula Godinho a Domingos Soares de Oliveira.Quatro meses após o jogo, em Novembro de 2011, Orlando Figueira interrogou, juntamente com o juiz Carlos Alexandre, Álvaro Sobrinho como arguido num processo por suspeitas de burla ao estado angolano, depois de em Junho a Polícia Judiciária ter realizado uma série de buscas. Só que, neste acto, João Rodrigues já não surgiu como advogado do banqueiro. Quem o representou em interrogatório judicial, do qual saiu como suspeito de burla e branqueamento de capitais, foi o advogado Artur Marques.Sendo que, mais recentemente, no processo Operação Lex, no qual Luís Filipe Vieira foi constituído arguido, a ligação João Rodrigues-Álvaro Sobrinho. O banqueiro é suspeito de ter subornado Rui Rangel, juiz do Tribunal da Relação de Lisboa, através do seu advogado João Rodrigues, antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que já foi constituído arguido por corrupção activa. Já Orlando Figueira foi recentemente condenado a seis anos e oito meses de prisão efectiva na Operação Fizz pelos crimes de corrupção passiva qualificada, branqueamento de capitais, violação do segredo de justiça e falsificação de documentos no âmbito da Operação Fizz, ficando proibido de voltar à magistratura por cinco anos.O advogado Paulo Blanco, também arguido do processo, foi condenado a quatro anos e quatro meses de prisão com pena suspensa. O empresário Armindo Pires foi absolvido do caso. O presidente do colectivo dos juízes no caso, Alfredo Costa afirmou que "o tribunal não teve dúvidas na co-autoria dos factos dos arguidos Orlando Figueira e Paulo Blanco" e que Armindo Pires "era alheio a todo este enquadramento".Na origem deste processo, estão alegados pagamentos de Manuel Vicente, de cerca de 760 mil euros, e a oferta de emprego como assessor jurídico do Banco Privado Atlântico ,em Angola, a Orlando Figueira, pelo arquivamento de inquéritos em que o antigo presidente da Sonangol era visado, como a proveniência de 3,8 milhões de euros utilizados na aquisição de um imóvel de luxo no edifício Estoril-Sol. Em entrevista à SÁBADO , o procurador, ainda antes de conhecer a decisão do tribunal, garantiu que não irá regressar à magistratura do Ministério Público para "salvaguardar a imagem da Justiça".