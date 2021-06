Processo de Berardo envolve mais dez arguidos

Além do comendador, mais dez pessoas foram constituídas arguidas no processo. No entanto, só Berardo e o advogado André Luiz Gomes foram detidos.

Além do comendador e do advogado André Luiz Gomes, há mais nove arguidos no processo: seis em nome coletivo e três individuais. No total, são 11 os arguidos no processo. Entre os arguidos está também Carlos Santos Ferreira, ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos e do BCP, avança o Jornal de Notícias.