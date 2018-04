Problema da ala pediátrica do S. João identificado há mais de dez anos

Mário Centeno admitiu na comissão parlamentar da Saúde que o problema era já conhecido e lamentou que nada tenha sido feitos nestes anos.

Mário Centeno, ministro das Finanças, afirmou esta quarta-feira no Parlamento que o problema da ala pediátrica do Hospital São João - a Joãozinho - "está identificado há uma década". O ministro lamentou que apesar do problema ter passado pelas mãos de vários governos nada tenha sido feito.



"Passou por muitos governos, por muitos ministros das Finanças e nada foi feito. E não sei se podia ser", disse o ministro, segundo relata o Observador.



O governante garante que o investimento foi aprovado e vai avançar, mas não diz quando, nem em que condições. Segundo notícias desta terça-feira, a unidade hospitalar tem 22 milhões de euros em conta bancária para proceder às obras, mas as verbas não podiam ser aplicadas pois careciam de aprovação das Finanças.



O CDS-PP acusou o ministro de "estrangular" os hospitais e afirmou que há mais serviços dos hospitais paralisados pelo controlo orçamental, para além dos do S. João, conta o Observador.



A deputada do CDS-PP Isabel Galriça Neto, falando sobre o caso, disse que o ministro "arrisca-se a ficar conhecido no seu país como o ministro que permitiu que crianças com cancro fossem tratadas de forma miserável", fazendo uso do adjectivo utilizado pelo presidente do Conselho de Administração do Hospital de S. João.



Em resposta, Centeno relembra que o problema do hospital tinha já sido identificado "há quase uma década". Centeno lembrou então que dois membros do governo anterior, um deles o ex-primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, estiveram no Hospital para "dois lançamentos falhados", porque foram fazê-lo sem dinheiro e sem planeamento.



O governante disse depois que após o ministro da Saúde ter tomado conhecimento da situação foi criado um grupo para estudar o caso que fez com que fosse aprovado um investimento na ala pediátrica do hospital, em conjunto com outros investimentos na Saúde. O ministro não concretizou nem o calendário, nem quantificou o investimento ou a forma como será feito, mas garantiu que irá mesmo acontecer.



"Podemos fazer mais ou menos alarido sobre isso. Podemos tirar mais fotografias sobre o assunto. A mim ninguém me verá a fazer esses números", disse, citado pelo jornal.