O Hospital de S. João, no Porto, necessita de 22 milhões de euros para executar a obra do hospital pediátrico no qual as crianças têm poucas condições de conforto. Esse montante existe na conta bancária do hospital, mas não pode ser ainda usado por falta de autorização do Ministério das Finanças.

O presidente Conselho de Administração do Centro Hospitalar de S. João (CHSJ) disse ontem ao Jornal de Notícias que no final de Fevereiro foi contactado pela "secretaria de Estado [da Saúde] a dizer que a verba já estava no Centro Hospitalar", mas até esta terça-feira, dia em que foram tornadas públicas as condições em que os tratamentos são administrados no hospital, o dinheiro continuava indisponível. Ao todo, o plano de investimento do hospital até 2019 totaliza cerca de 70 milhões de euros.

Ao jornal i, António Oliveira e Silva, o presidente do CHSJ, disse que não há "investimento no S. João há dez anos".

Segundo o administrador, os problemas mais graves da unidade hospitalar são as condições da ala pediátrica – que funciona em contentores desde 2011 – e os investimentos pendentes no bloco operatório central, no ambulatório e num piso técnico.

"Só fizemos obras em 60% do hospital. O resto, 40%, continuam com as instalações de origem, que são de 1959", disse Oliveira e Silva.

"Temos equipamentos que já ultrapassaram todos os prazos de validade e precisam de ser renovados urgentemente", diz ainda o homem que assumiu a liderança do hospital em Fevereiro de 2016.

A quimioterapia em ambulatório no Hospital de S. João, no Porto, está a ser feita num dos corredores do hospital. A falta de condições no hospital estende-se inclusivamente à unidade do Joãozinho, para onde estão a ser enviadas crianças quando têm de ser internadas. Esta unidade funciona em contentores "provisórios" há quase dez anos.

Apesar das condições e da queixa apresentada à Administração do Centro Hospitalar, os pais das crianças entendem que os profissionais de saúde fazem todos os possíveis para dar o melhor tratamento possível aos mais pequenos. Segundo os pais, as crianças têm, depois da quimioterapia, de partilhar o elevador com os carrinhos do lixo. Há também queixas de que os carrinhos da limpeza são colocados ao lado da comida.

Mas nem só no tratamento hospitalar há falta de condições, queixam-se os pais. Segundo disse uma mãe ao JN, depois dos tratamentos, as crianças que precisam de ser internadas e ficar em isolamento ficam à espera "quatro a cinco horas por uma ambulância, sem condições higiénicas, que transporte as crianças do edifício central do hospital para o Joãozinho".



Outra denúncia fala de quartos com "buracos na parede, nos sofás, e janelas onde entra frio e não há cortinas para bloquear a luz". Em toda a unidade Joãozinho há apenas "uma casa de banho com chuveiros para todos os pais fazerem a sua higiene".



Há ainda queixas de pais que dizem que o centro hospitalar não tem lugares para deficientes - para doentes que têm dificuldades locomotores -, mas que os administradores têm lugares reservados à frente da porta principal.