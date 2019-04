A vítima de 53 anos foi atingida na nuca com um disparo próximo de uma arma adaptada, mas teve alta hospitalar depois de tratada e sido observada no hospital de Bragança.

O tribunal de Bragança decretou hoje a prisão preventiva do suspeito de ter disparado sobre a mulher, ambos de nacionalidade chinesa, na noite de terça-feira, informou fonte judicial.



O homem de 59 anos foi hoje presente a tribunal para aplicação das medidas de coação, numa audiência que durou menos duas horas, e vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.



A vítima de 53 anos foi atingida na nuca com um disparo próximo de uma arma adaptada, mas teve alta hospitalar depois de tratada e sido observada no hospital de Bragança.



O caso ocorreu na noite de terça-feira na residência do casal chinês, comerciantes, que vivem em Bragança há 16 anos.



As autoridades descreveram o caso como de "violência doméstica", embora não houvesse histórico de conflitos relacionado com este casal.



A PSP de Bragança foi alertada, pelas 22:30 de terça-feira, pela Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste para a entrada na urgência de uma mulher com um tiro na nuca.



A mulher de 53 foi atingida na cabeça "com um disparo próximo de uma arma adaptada", como explicou, naquela ocasião, o comandante José Neto.



José Neto esclareceu que "a vítima ajudou a perceber a situação" e o testemunho levou as autoridades ao marido, de 59 anos, que foi detido junto à residência.