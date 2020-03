Preventiva para homem que desembarcou em Lisboa com 14,2 quilos de cocaína

Um homem foi detido ao desembarcar no aeroporto de Lisboa, proveniente do Brasil, com 11 embalagens de cocaína , com o peso bruto de 14,200 quilogramas (kg), anunciou hoje o Ministério Público, indicando que o arguido está em prisão preventiva.

Detido pelo crime de tráfico de estupefacientes, o suspeito foi presente, na terça-feira, a um juiz de instrução criminal (JIC) de Lisboa, que lhe aplicou a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva, indicou a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), numa nota publicada no seu 'site'.

"No essencial, ficou fortemente indiciado que este arguido desembarcou no aeroporto de Lisboa, proveniente do Brasil, trazendo consigo, de forma dissimulada, 11 embalagens de cocaína com o peso bruto de 14,200kg", informou a PGDL.

De acordo com o Ministério Público, o processo encontra-se em segredo de justiça.

A investigação vai prosseguir sob a direção do Ministério Público da 1.ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa/Sede.