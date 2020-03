Portugal tem 39 doentes infetados por coronavírus e 339 casos suspeitos

Dos nove casos positivos anunciados esta segunda-feira, sete estão hospitalizados na região Norte e dois em Lisboa. Há uma doente com um quadro clínico mais gravoso e que se encontra em "vigilância apertada", anunciou também o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, em conferência de imprensa conjunta com a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Subiu para 39 o número de casos casos confirmados de coronavírus em Portugal.Segundo as autoridades, existem 339 casos suspeitos a aguardar os resultados laboratoriais.

António Lacerda Sales referiu que existem "à data cadeias de transmissão ativas em Portugal", que têm por base os primeiros casos de infeção, importados de Itália e Espanha.

Segundo o governante existem 10 hospitais de referência para a epidemia de Covid-19, tendo sido já ativados "alguns hospitais de segunda linha" para o combate ao surto e podem vir a ser acionados mais. "À medida que a situação vai evoluindo são ativadas mais unidades e com a evolução do surto todos os hospitais poderão estar aptos a receber doentes", disse.

O Hospital de São João, o Hospital de Santo António, o Hospital de Braga, o Hospital Pedro Hispano, o Hospital da Guarda, o Hospital Pediátrico de Coimbra, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, o Hospital Curry Cabral, o Hospital Dona Estefânia e o Hospital de Santa Maria são as 10 unidades neste momento ativadas para receber doentes de Covid- 19.

António Lacerda Sales referiu também que a região Norte é a mais afetada no país, nomeando o encerramento de todas as escolas de Lousada e Felgueiras, mas acrescentando o encerramento de duas escolas na Amadora e duas no Algarve, para justificar que "as medidas de contingência são tomadas depois de ser feita uma avaliação pelas unidades de saúde de forma flexível, dinâmica e proporcional" que pode determinar, no caso das escolas, por exemplo, encerramentos totais ou parciais.

"As medidas tomadas são sempre suscetíveis de atualização. Importa deixar claro que essas medidas não são arbitrárias e seguem determinadas orientações da Direção-Geral da Saúde e é importante que os portugueses continuem a confiar e a seguir as recomendações da nossa autoridade nacional de saúde", declarou.

O governante deixou uma saudação aos profissionais de saúde e um agradecimento "à atitude responsável" das ordens profissionais, que têm apelado ao envolvimento de todos os profissionais no combate a este surto".

"basta ter uma doença pneumológica grave para fazer o teste do novo coronavírus",. Ou seja, este grupo de pessoas deverá ser analisado, mesmo que não tenha sintomas virais.



"Não temos tido um crescimento desproporcionado e exponencial da doença. As medidas de contenção parecem estar a funcionar", disse ainda a responsável, alertando, porém, que "o comportamento do vírus pode mudar". "Até ao momento estamos tranquilos. Não quer dizer que amanhã ou dentro de dois ou três dias não possamos estar numa situação semelhante à de Itália. Não sabemos", alertou Graça Freitas.



A diretora geral da Saúde, Graça Freitas, revelou que, a partir de agora,

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos. Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.