Coronavírus: Eventos com mais de cinco mil pessoas ao ar livre suspensos ou adiados

Esta segunda-feira, subiu para 39 o número de casos casos confirmados de coronavírus em Portugal, a maioria na região Norte.

Dos nove casos positivos anunciados, sete estão hospitalizados na região Norte e dois em Lisboa. Há uma doente com um quadro clínico mais gravoso e que se encontra em "vigilância apertada", anunciou também o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, em conferência de imprensa conjunta com a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Segundo as autoridades, existem 339 casos suspeitos a aguardar os resultados laboratoriais.



"Não temos tido um crescimento desproporcionado e exponencial da doença. As medidas de contenção parecem estar a funcionar", disse ainda a responsável, alertando, porém, que "o comportamento do vírus pode mudar". "Até ao momento estamos tranquilos. Não quer dizer que amanhã ou dentro de dois ou três dias não possamos estar numa situação semelhante à de Itália. Não sabemos", alertou Graça Freitas.



A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou, esta segunda-feira, que eventos com mais de cinco mil pessoas realizados ao ar livre devem ser suspensos ou adiados, o mesmo devendo acontecer com aqueles que reúnam mais de 150 e tenham lugar onde há grupos de transmissão. Marta Temido disse ainda que se deve ter "especial atenção" aos eventos que contem com a presença de pessoas da China, Irão, Itália. Foi ainda dito que "os profissionais de saúde devem abster-se de reuniões alargadas (conferências e/ ou congressos) uma vez que são elementos fundamentais e necessários".

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos. Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.