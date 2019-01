A sede de funcionamento da Cáritas de pouco difere de um qualquer outro escritório. Há um corredor de entrada com algumas cadeiras para os que precisam de esperar e portas fechadas com algum burburinho do lado de lá. Mas o que difere esta sede das restantes é a existência de uma pequena capela adjacente à sala de reuniões. Foi nesse espaço de oração que Eugénio Fonseca, o presidente da Cáritas Portugal, foi fotografado.

Eugénio Fonseca não arreda pé da necessidade de se fazerem cumprir os requisitos do Pacto Global para as Migrações promovido pelas Nações Unidas, mesmo depois de dezenas de países declararem que não iam assinar o mesmo. Oito desses países fazem parte da União Europeia.



O Pacto Global para as Migrações das Nações Unidas vai ser alvo de uma Audição Pública na Assembleia da República esta terça-feira, 22 de janeiro, no Auditório António de Almeida Santos.

O que é o Pacto Global para as Migrações?

É a tentativa de se chegar a um acordo entre todos os países relativamente à deslocação que está a acontecer no mundo de diferentes povos e que cada vez é mais extensa. E essa deslocação não pode ficar concentrada em apenas uma região do mundo. Como sabemos, a Europa tem sido a escolha de muitas pessoas que sentem a necessidade de se deslocar, mas tem que haver um acordo entre os países de origem dessas pessoas.

E de que tipo de saídas falamos?

Falamos de saídas nas três dimensões: as de opção livre daqueles que procuram melhores condições de vida, daquelas que são forçadas a sair e as que saem porque fogem da guerra ou da perseguição por questões ideológicas. A estes últimos chamamos "refugiados". Porque nem todos os migrantes são refugiados.

Este pacto global é um acordo que deve ser assumido por todos. Temos já 164 países que demonstraram a sua disponibilidade para assinar o pacto, mas ainda falta que demonstrem a sua disponibilidade para assumirem mudanças concretas.

Mas já são mais de duas dezenas que se mostraram contra este acordo, como EUA, Brasil, Hungria, Itália e Israel. Isto não cria a necessidade de alterar alguns dos pontos do pacto?

Tudo o que disser respeito aos direitos humanos, não é negociável. Nós estamos a operar na área do respeito pelos direitos humanos, principalmente no que às migrações forçadas diz respeito. Portanto, tudo o que são direitos humanos não se pode reger pelas opções políticas de cada país. Não pode haver cedências na área dos direitos humanos, porque alguns desses países que referiu assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos e deve cumpri-la.

Então como se pode contornar esta decisão de não assinarem o Pacto?

Devemos investir no diálogo para afastar determinados fantasmas que se instalaram nas populações que associam as migrações e os migrantes às causas que as fizeram migrar. A título de exemplo: o migrante é aquele que é fator de perturbação porque vem roubar postos de trabalho; vem pôr em causa a nossa cultura e a religião dominante; e têm que ver com movimentos que geram guerras nos países de origem. E eu não nego que isto por vezes possa acontecer, mas a verdade é que esta não é a realidade mais comum. E estes receios que eu referi têm apenas um fator causador: o desconhecimento. E o que se desconhece teme-se. E o que está por trás deste desconhecimento é o medo e quem tem medo torna-se mais vulnerável, está sempre nas mãos de alguém. E estamos agora a ser confrontados com o que se designa com movimentos populistas que procuram reduzir esses medos que os próprios populistas sabem que não serão capazes de controlar.

E o que leva a que seja tão difícil controlar estas migrações?

Porque muitos destes migrantes movem-se por um instinto primário que é o de sobrevivência. Estamos a falar de gente que está a fugir à morte, quer seja à morte pela fome, quer pela guerra. E qualquer animal, mesmo o mais racional, se pode tornar irracional, quando confrontado com estímulos como este. E vejamos, por exemplo os movimentos migratórios das Honduras em direção aos EUA. Estas pessoas preferem arriscar a sua vida a manterem-se na situação de poderem morrer de um momento para o outro.

Nos EUA entram pela fronteira sul, em Itália chegam de barco, na Hungria pelo Médio Oriente. São pontos de entrada privilegiados para países e continentes apetecíveis para grande parte dos refugiados. São também países onde vingou uma forma de fazer política que muitos consideram populista. Existe uma relação direta entre estes dois factos?

Sabendo os migrantes que há essa pouca disponibilidade para os receber por parte dos países que referiu, eu considero que a decisão de destino depende de fatores estranhos às próprias pessoas. Nunca na vida elas optariam por um país que sabem que as vai receber mal.

E estes movimentos populistas são propensos ao surgimento de um problema ainda maior: o do tráfico humano. Há muita gente que se despoja de tudo o que tem, entrega os dinheiros a angariadores que lhes prometem o paraíso. E as pessoas chegam àqueles países de acolhimento sem documentos para requererem o direito de asilo. E estes processos contribuem para o aumento feroz do tráfico humano.

Mas estes países de acolhimento sofrem também muito com esta migração em massa e descontrolada.

É verdade, e reforço essa ideia, e daí advogar a necessidade do tal Pacto Global, que estes países não podem ser sobrecarregados por estes fluxos migratórios. E é aqui que as Nações Unidas têm de ter um papel mais proeminente. E tem de se atacar o problema na raiz, acabar com guerras e problemas que tais.

E este Pacto tem, como um dos grandes objectivos, retirar a pressão sobre alguns dos países mais assoberbados pelas ondas de migrantes.

Na minha perspectiva, a pressão sobre países como EUA, Áustria, Hungria, leva a que seja necessário trabalhar mais no âmbito do recebimento de migrantes. Porque os que chegam têm diferentes hábitos religiosos, antropológicos que devem ser bem geridos. E os estados de acolhimento não devem sentir isto como um confronto com as culturas vigentes, mas devem fazer os ajustes necessários para que se consiga respeitar mutuamente as realidades diferentes.

Já referiu as possíveis desvantagens que os migrantes podem representar para os países de acolhimento, como a perda de emprego, ou a entrada de extremistas. Mas quais as vantagens que podem trazer?

Há várias, até no plano económico. Porque, até aqui, temos estado a falar de desenvolvimento humano. Porque trazem conhecimentos e culturas diferentes que podem ser mais valias para os países de acolhimento. E não podemos esquecer que muitas vezes esses extremistas nem chegam entre os migrantes. Já estão nos países de acolhimento, em células terroristas internas.

Mas os fluxos migratórios devem ser monitorizados e este pacto propõe criar essa maior e melhor monitorização. E as pessoas já se aperceberam que as medidas que estão a ser tomadas pelos governos, como por exemplo, o muro prometido pelos EUA, não vão solucionar nada.

Mas as pessoas não deixaram de votar pelas promessas desses governos que prometem terminar com a entrada de migrantes e refugiados.

Porque lhes é assegurado que esses métodos vão solucionar o problema. Mas a experiência mostra que essa não é a realidade. Tal como é assegurado que é através da entrega de armas que as pessoas ficam mais seguras. Mas continuamos a ver que essa não é a realidade.

Alguns países pediram uma maior liberalização no acolhimento de migrantes, como o Canadá. Esta é uma resposta adequada?

O Pacto pede que haja uma política migratória. E isso não significa haver um liberalismo descontrolado e totalmente desinformado. Até dentro dos países nós temos de nos organizar. Das portas escancaradas ao trancar portas, tem que haver um política de controlo sempre orientado pelo respeito aos direitos básicos do ser humano e que seja compatível com as possibilidades do próprio país. Não podemos dizer "venham", para depois oferecermos condições de vida piores do que aquelas que tinham nos países de origem.

E qual o papel dos países neste processo?

Têm de perceber o que podem ou não oferecer. E eu espero que sejam implementadas medidas de acolhimento sustentável, para não aceitar migrantes que vêm resolver alguns problemas, como as profissões de base, ou para resolver o problema da natalidade. Não podemos ter políticas que sejam abertas à migração e depois quando esses problemas ficam mais-ou-menos resolvidos, voltam a trancar as portas.

Portugal resistiu, até ao momento, a ter partidos representados na Assembleia com propostas anti-migratórias. Em que difere Portugal dos restantes países europeus? Foi a falta de um atentado terrorista?

Pode ser, mas acho que o motivo maior é por termos 5 milhões de portugueses na diáspora. E sabemos que se falarmos mais alto, muitos desses migrantes podem chegar em massa ao país. Vejamos a forma como estamos a lidar com pinças as situações na Venezuela e no Reino Unido. Porque sabemos que Portugal afundar-se-ia se todos os 400 mil migrantes que existem nestes países regressassem de um dia para o outro. E não há nada melhor para perceber o problema do outro do que quando o mesmo problema cai em cima de mim. E é pena que certos países não se lembrem que já estiveram numa situação de aperto, como a Polónia, e agora promovam leis anti-migratórias.

Qual tem sido o papel da Cáritas no acolhimento destes migrantes, principalmente nos últimos anos?

A Cáritas orienta-se pelo princípio da universalidade. Há pouco referi o bom acolhimento que se faz aos migrantes. Mas isso não leva a que haja acolhimentos preferenciais por ser um problema mais recente. Não descuidamos o problema dos nossos concidadãos. Fique claro que a Cáritas continua a ajudar os portugueses que vivem em pobreza. E mantemos uma taxa de pobreza escandalosa, para um país integrado na UE. Falhamos e continuamos a falhar nas políticas para erradicar a pobreza, mesmo que esta tenha vindo a diminuir.

Mas de que forma auxiliam os migrantes?

Temos tentado investir na questão da língua, mas estamos a procurar investir ainda mais no ensino do português. E estamos também a auxiliar os refugiados no campo da saúde. A nossa política de ação continua a ser a de estar com os mais pobres. Quer sejam portugueses ou refugiados que fugiram de países sem qualquer tipo de rendimento.