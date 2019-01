O Presidente da Cáritas Portugal não tem dúvidas de que as notícias sobre de 2017 prejudicaram a imagem da organização, mas a mesma tem vindo a repor a confiança que as pessoas têm na Cáritas.

A Cáritas Diocesana de Lisboa tinha mais de 2,1 milhões de euros em depósitos bancários, 320 mil euros em obrigações e é proprietária de imóveis no valor de 1,4 milhões de euros, revelava o jornal Público em Março de 2017. Poucos dias depois, a SÁBADO avançava com a história de uma viúva centenária que desejava deixar uma herança milionária à instituição para ajudar os mais pobres. A gestora da herança milionária pediu aos advogados que fiscalizassem as contas e a ação no terreno da Cáritas. Identificaram indícios de irregularidades, elaboraram um parecer no qual explicaram como na sua opinião a Cáritas enganava o público por não canalizar o que recebia para ajuda aos pobres.