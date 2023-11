Presidente da Câmara de Gaia condenado por peculato

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, foi esta terça-feia condenado a perda de mandato e ao pagamento de uma multa de 8.400 euros por usar, de forma pessoal, um veículo elétrico do município.







Paulo Duarte/Jornal de Negócios

Na liderança daquela autarquia do distrito do Porto desde 2013, depois de ter sido eleito pelo PS, Eduardo Vítor Rodrigues foi condenado pelo Tribunal de Vila Nova de Gaia por um crime de peculato de uso.A juíza condenou ainda a mulher do autarca pela prática do mesmo crime, assim como ao pagamento de uma multa de 8.400 euros.Eduardo Vítor Rodrigues esteve esta segunda-feira presente na candidatura de Pedro Nuno Santos, à liderança do PS.