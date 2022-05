Português morre alvejado na África do Sul. Caso sob investigação, diz Governo

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, lamentou esta segunda-feira o ataque na região de Joanesburgo, África do Sul, que resultou na morte de um cidadão português.







"Lamento profundamente o ataque perpetrado contra um estabelecimento comercial na região de Joanesburgo, de que resultou a morte de um nosso compatriota e ferimentos graves noutro. O meu coração está com as respetivas famílias", sublinhou o presidente da AR e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros.Segundo o Jornal da Madeira, quatro homens entraram numa loja em Germiston e dispararam contra dois madeirenses que geriam o estabelecimento.Um homem de 63 anos morreu no local e o seu primo ficou gravemente ferido após ser atingido com duas balas.Questionado pela, o Ministério dos Negócios Estrangeiros garante que está a acompanhar o caso "através do Consulado-Geral em Joanesburgo" e com "contactos com as autoridades locais e com as famílias"."O Governo lamenta o sucedido, repudia qualquer tipo de violência e deixa a sua solidariedade às famílias. O caso está em investigação", sublinha.