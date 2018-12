Xi Jinping está de visita oficial a Portugal esta terça e quarta-feira. Para a sua estada, o chefe de Estado chinês pagou dois milhões de euros para ter o histórico Ritz por sua conta.

O presidente chinês, Xi Jinping, está de visita oficial a Portugal esta terça e quarta-feira. Para a sua estada, o chefe de Estado chinês pagou dois milhões de euros para ter o histórico Hotel Ritz por sua conta.



De acordo com o jornal i, a despesa não incluem apenas a dormida. Em primeiro lugar, alargou a entrada da garagem do Hotel Ritz e do portão de saída de emergência do Aeroporto Humberto Delgado, visto que não serviam para as três limusinas blindadas em que costuma deslocar-se. As obras ficaram, portanto, por sua conta.



Já no Ritz, a comitiva chinesa pediu para o hotel adaptar o seu buffet e as suas caldeiradas e cataplanas ao arroz chau chau. Afinal, Xi Jinping trouxe cozinheiro próprio.



É a primeira vez que o Hotel Ritz aceita uma propostas deste género. No passado, de acordo com o mesmo jornal, também o ex-presidente Bill Clinton tentou ficar com o exclusivo, mas as suas pretensões não tiveram sucesso.