A polícia italiana anunciou, esta terça-feira, ter detido o novo chefe da máfia siciliana, Settimino Mineo, e de dezenas de outros suspeitos. Segundo as autoridades, a detenção de Mineo, 80 anos, e de outras 45 pessoas ocorreu antes da entrada para uma reunião da Cosa Nostra Tonton Settimo, como foi apelidado Mineo, foi nomeado cúpula da família de Palermo - líder supremo das famílias mafiosas da província de Palermo -, em Maio, substituindo Toto Riina, o antigo líder histórico de toda a máfia siciliana, que morreu no ano passado, na prisão.Os detidos são acusados, entre outros crimes, de conspiração criminosa, extorsão, porte de armas e incêndios, adiantam as autoridades, acrescentando que a operação resultou de quatro investigações criminais separadas.

"Este é um dos mais duros golpes infligidos pelo estado à máfia", disse Luigi Di Maio, vice-primeiro-ministro italiano, na sua página de Instagram, acrescentando ainda: "Não há mais espaço para este tipo de escumalha em Itália", acrescentou ainda.