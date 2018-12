Uma hora antes da chegada do presidente chinês, Xi Jinping, já era visível o aparato de segurança em volta da Assembleia da República. Quem descia a Calçada da Estrela a pé era obrigado, por agentes fortemente armados, a mudar de passeio junto à Assembleia, descer por dentro do Jardim de São Bento e contornar por trás os edifícios que ficam em frente da escadaria do Parlamento para poder chegar à rua de São Bento.

Apesar disso, o trânsito continuou a circular sem problemas, em direcção à Avenida D. Carlos I, quase até à chegada de Xi Jinping.

No alto do edifício do Parlamento, já havia snipers e um drone sobrevoava a escadaria onde o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, havia de receber o chefe de Estado chinês para passar revista às tropas da GNR.

O aparato de segurança à volta do edifício não alterou, contudo, os procedimentos de segurança habituais. Ou seja, quem estava acreditado para entrar no Parlamento teve dificuldades em passar na rua, mas passou pelos simples procedimentos habituais para aceder ao edifício.

A segurança, de resto, não impediu que no meio da comitiva que subiu pela escadaria interior do Parlamento para ir para o Salão Nobre fossem alguns elementos alheios ao protocolo, como jornalistas, bem perto do Presidente chinês.

Esse aparente afrouxar das regras de segurança contrasta com a dificuldade que tiveram alguns deputados em entrar no Parlamento. João Paulo Correia e Catarina Marcelino, ambos do PS, quase não conseguiam entrar.

"A polícia não me queria deixar passar para entrar no Parlamento, tive mesmo que mostrar identificação. Nunca me tinha acontecido. Acho tudo isto excessivo", desabafou num comentário no Facebook a deputada e ex-secretária de Estado Catarina Marcelino.

BE e PAN ausentes

Em protesto pelo regime autoritário da China, o Bloco de Esquerda e o PAN decidiram não estar presentes na cerimónia de recepção a Xi Jinping. Estiveram representantes de todos os outros partidos e os deputados da direcção do grupo parlamentar de amizade Portugal-China, Ana Catarina Mendes, do PS, e António Leitão Amaro, do PSD.

Desta vez e ao contrário do que aconteceu com a visita do Presidente de Angola, João Lourenço, Ferro Rodrigues decidiu não fazer uma sessão solene.

Depois da assinatura do livro de honra da Assembleia - na qual o Presidente da China se limitou a escrever o nome e a data -, a recepção continuou no Salão Nobre, onde Ferro disse umas palavras, mas sem a comunicação social presente na sala.

A visita acabou com uma fotografia no plenário da Assembleia da República.