O Presidente chinês, Xi Jinping, recorreu a um provérbio português para descrever a relação sino-portuguesa, numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente chinês, Xi Jinping, recorreu a um provérbio português para descrever a relação sino-portuguesa. "Vinho, azeite e amigo, quanto mais antigo melhor", disse o chefe de Estado chinês, numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



"Acabei de realizar um encontro a sós [com Marcelo], onde chegámos a vários consensos", sublinhou. O chefe de Estado chinês disse ainda que existem cada vez mais pontos de convergência entre Portugal e China, existindo "confiança política e cooperação pragmática" entre os dois países.



Além disso, Jinping revelou que Marcelo Rebelo de Sousa aceitou o convite oficial para visitar a China em Abril de 2019, a propósito da segunda edição do fórum da "Rota da Seda". O líder chinês disse ainda que o Império do Meio está comprometido com "o multilateralismo e o comércio livre".



O Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, começou esta terça-feira uma visita de dois dias a Lisboa. Pelas 15h00, o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu-o em Belém na Praça do Império, em Lisboa, numa cerimónia com honras militares. Xi Jinping será recebido pelas três primeiras figuras do Estado português, com parcerias económicas em pano de fundo.



A poucos metros dali, Xi Jinping colocou uma coroa de flores no túmulo de Luís de Camões, no mosteiro dos Jerónimos, antes de se deslocar para o Palácio de Belém, onde assinou o Livro de Honra da Presidência da República e reuniu-se com Marcelo Rebelo de Sousa. À noite, Xi Jinping terá um jantar oficial oferecido pelo Presidente da República de Portugal, no Palácio da Ajuda.



Quarta-feira, o Presidente chinês e a sua delegação serão recebidos na Assembleia da República pelo seu Presidente, Eduardo Ferro Rodrigues, com honras militares. No Palácio Nacional de Queluz, Xi Jinping será recebido pelo primeiro-ministro português, António Costa, para um encontro bilateral, antes da partida do Presidente chinês, ao início da tarde.



A viagem de Xi Jinping a Lisboa é a primeira visita oficial de um chefe de Estado chinês a Portugal desde Outubro de 2010, quando o então Presidente da China, Hu Jintao, veio promover a Parceria Estratégica Global entre Portugal e a China.