Na era digital, Constitucional vai verificar 100 mil folhas de assinaturas

Quando vem um grupo de jovens sei que se conseguir chegar a um deles, os outros assinam todos", explica Rosa Gomes. A reformada de 71 anos está numa ação no Saldanha, em Lisboa, a recolher assinaturas para que Ana Gomes possa ser candidata à Presidência da República. Cerca de uma dezena de voluntários tenta parar as pessoas, num trabalho igual ao de um peditório. Ana Gomes está ali ao lado, disponível para falar com quem aceita parar. Alguns acedem. E Rosa Gomes é a mais dinâmica. "Isto é uma linha de montagem: eu convenço as pessoas e, ali, as minhas colegas tratam do resto", conta. O "resto" é a papelada que os candidatos reúnem para formalizarem a candidatura no Tribunal Constitucional (TC), e que inclui entre 7.500 e 15.000 formulários e outras tantas certidões.

Na era digital, o papel ainda é rei. O TC autorizou a recolha de assinaturas digitais, mas ainda é uma via minoritária - são mais os formulários preenchidos na rua ou enviados por correio. "Recebemos centenas de assinaturas digitais, mas nota-se a iliteracia nestes processos", diz João Pedro Martins, coordenador da recolha de Ana Gomes. As candidaturas entregam ao TC mais do que o mínimo legal - a de Ana Gomes aponta para, pelo menos, 8.500. Cada formulário com uma propositura tem de ser acompanhado por um documento da junta de freguesia, que certifica que a pessoa está recenseada - são as próprias candidaturas a inundar as juntas com esses pedidos, para poupar esse trabalho dissuasor às pessoas. "O Estado pede que se envie em papel dezenas de milhares de comprovativos que é o próprio Estado que fornece", critica a candidatura de Tiago Mayan, da Iniciativa Liberal.









Ao Constitucional chegam, assim, caixas e caixas de papel. Com seis pré-candidatos já confirmados, serão mais de 100 mil folhas A4 para verificação manual, folha a folha. Há que confirmar na base de dados o número do cartão de cidadão e "casar" o formulário com a respetiva certidão de eleitor. A secção responsável pela verificação tem apenas duas pessoas e, por isso, as caixas com folhas são distribuídas pela generalidade dos funcionários do TC. Se houver candidaturas que entreguem em cima do prazo (a 23 de dezembro, 30 dias antes da data da eleição), a verificação cairá no Natal e terá um prazo de seis dias. Questionado sobre se garante a qualidade do controlo, o TC confirma apenas que "realiza, com o seu corpo de funcionários, a verificação dos requisitos legais das candidaturas".

Um dos candidatos que entregarão o processo em cima da hora é o Presidente da República. A dois meses das presidenciais, Marcelo Rebelo de Sousa admite à SÁBADO que terá dificuldade nesta frente caso confirme, como se espera, a recandidatura. "Há cinco anos lancei a campanha no início de outubro e lembro-me da dificuldade que foi", conta. "Imagine obter assinaturas em plena pandemia em 20 dias". As candidaturas sem uma grande máquina partidária a olear a recolha atestam à SÁBADO essa dificuldade (André Ventura não respondeu). "A pandemia foi o que mais dificultou", confirma a candidatura de Mayan. As campanhas escolhem fins de semana e pontos de lazer, os voluntários usam máscaras e, por vezes, luvas. No caso de Marisa Matias até oferecem as canetas: são "de papel reciclado e de uso único para evitar contágio e contribuir para a proteção do clima", diz fonte do Bloco.