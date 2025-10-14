Sábado – Pense por si

Comboio Intercidades perde carruagem durante viagem que ligava Lisboa a Faro

Engate que ligava as duas carruagens partiu-se devido a uma falha de manutenção.

Um comboio Intercidades da CP que circulava entre Lisboa e o Algarve ficou, esta segunda-feira, sem uma carruagem devido à quebra de engates. Devido ao incidente, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) revelou que já foi instaurada uma investigação para apurar os contornos do incidente. 

Comboio intercidades da CP
Comboio intercidades da CP

Segundo o jornal Público, o comboio Intercidades saiu da estação do Oriente, em Lisboa, pelas 14h02, em direção a Faro, onde devia chegar pelas 17h35. Entre a zona de Grândola e Canal Caveira, o engate utilizado para ligar as duas composições acabou por se quebrar, devido a uma falha de manutenção. 

Quando existe uma rotura na conduta geral que liga todas as carruagens, o sistema, de forma automática, causa a imobilização do comboio. Neste sentido, o Intercidades ficou parado na via, o que levou à suspensão da circulação até às 18h00 entre Grândola e o Canal Caveira.

O comboio e a carruagem foram depois rebocados até à estação de Grândola com o apoio de um comboio de mercadorias. Não há registo de feridos.

