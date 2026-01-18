Mariana Leitão chuta para canto sobre a posição da IL na segunda volta

A lídel da Iniciativa Liberal (IL) falou aos jornalistas antes de Cotrim.

Mariana Leitão, líder da Iniciativa Liberal (IL), escolheu falar aos jornalistas antes de Cotrim de Figueiredo e da confirmação dos resultados oficiais, o que lhe permitiu começar por dizer que ainda não queria falar de cenários finais.



Mariana Leitão e Cotrim Figueiredo PAULO CUNHA/LUSA

Depois das perguntas dos jornalistas referiu que, se Cotrim não passar à segunda volta – como sugerem todas as projeções – terá de reunir-se com os órgãos do partido antes de decidir como posicioná-lo, e posicionar-se, na segunda volta.

Leitão elogiou o facto de Cotrim ter conseguido ir além do espaço eleitoral liberal e, quando lhe perguntaram se isso dava ao candidato gás para ambições de liderança da IL, remeteu a resposta “para o próprio”.

