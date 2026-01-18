Sábado – Pense por si

Portugal

Mariana Leitão chuta para canto sobre a posição da IL na segunda volta

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes 21:57
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de janeiro
As mais lidas

A lídel da Iniciativa Liberal (IL) falou aos jornalistas antes de Cotrim.

Mariana Leitão, líder da Iniciativa Liberal (IL), escolheu falar aos jornalistas antes de Cotrim de Figueiredo e da confirmação dos resultados oficiais, o que lhe permitiu começar por dizer que ainda não queria falar de cenários finais.

Mariana Leitão e Cotrim Figueiredo
Mariana Leitão e Cotrim Figueiredo PAULO CUNHA/LUSA

Depois das perguntas dos jornalistas referiu que, se Cotrim não passar à segunda volta – como sugerem todas as projeções – terá de reunir-se com os órgãos do partido antes de decidir como posicioná-lo, e posicionar-se, na segunda volta.

Leitão elogiou o facto de Cotrim ter conseguido ir além do espaço eleitoral liberal e, quando lhe perguntaram se isso dava ao candidato gás para ambições de liderança da IL, remeteu a resposta “para o próprio”.

Cotrim de Figueiredo reage aos resultados das presidenciais, em direto
Leia Também

Cotrim de Figueiredo reage aos resultados das presidenciais, em direto

Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Mariana Leitão chuta para canto sobre a posição da IL na segunda volta