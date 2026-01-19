Seguro quer derrotar Ventura “com todos os democratas”

Com mais de 30% dos votos, António José Seguro discursou numa sala cheia de apoiantes.

Vencedor da primeira volta quer ganhar eleição com o apoio de “todos os democratas, progressistas e humanistas” contra “o extremismo”.



António José Seguro Carlos Barroso/Medialivre

Seguro pede: “Juntem-se a mim e façamos das próximas três semanas de campanha a festa da liberdade e da democracia”, garantindo que “em democracia nada está garantido, muito menos a vitória”.

Seguro diz que entre si e Ventura “há um oceano de diferença” e demarca-se do adversário, argumentando que quer ser o “presidente de todos os portugueses”, numa mensagem de esperança e ambição. Promete respeitar as diferenças e contribuir para a união dos portugueses – não para a divisão.

Perante a tentativa de Ventura encostar Seguro ao PS, o candidato diz que é “livre, sem amarras” e que não pede “cartão partidário a ninguém”. Hoje, “venceu a democracia e voltará a ganhar no dia 8 de fevereiro”, sublinhou.