Sábado – Pense por si

Presidenciais 2026

Seguro quer derrotar Ventura “com todos os democratas”

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 00:13
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de janeiro
As mais lidas

Com mais de 30% dos votos, António José Seguro discursou numa sala cheia de apoiantes.

Vencedor da primeira volta quer ganhar eleição com o apoio de “todos os democratas, progressistas e humanistas” contra “o extremismo”.

António José Seguro
António José Seguro Carlos Barroso/Medialivre

Seguro pede: “Juntem-se a mim e façamos das próximas três semanas de campanha a festa da liberdade e da democracia”, garantindo que “em democracia nada está garantido, muito menos a vitória”.

Seguro diz que entre si e Ventura “há um oceano de diferença” e demarca-se do adversário, argumentando que quer ser o “presidente de todos os portugueses”, numa mensagem de esperança e ambição. Promete respeitar as diferenças e contribuir para a união dos portugueses – não para a divisão.

Perante a tentativa de Ventura encostar Seguro ao PS, o candidato diz que é “livre, sem amarras” e que não pede “cartão partidário a ninguém”. Hoje, “venceu a democracia e voltará a ganhar no dia 8 de fevereiro”, sublinhou.

Artigos Relacionados
Tópicos Vitória segurança Seguro Democracia
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Seguro quer derrotar Ventura “com todos os democratas”