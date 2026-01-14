Presidenciais: Cotrim diz que Montenegro ainda tem dois dias para "pensar melhor" no que quer para domingo

"Os portugueses que não querem nem um socialista, nem um populista no poder só têm uma hipótese nesta altura que sou eu", defendeu.

O candidato presidencial Cotrim Figueiredo considerou esta sexta-feira que Luís Montenegro tem dois dias para pensar melhor no apoio do PSD, admitindo que a presença do primeiro-ministro na campanha de Marques Mendes possa significar uma resposta ao seu apelo.



"Sim, pode ser uma forma de resposta", considerou o também eurodeputado, depois de questionado sobre o regresso de Luís Montenegro à campanha de Marques Mendes, candidato apoiado pelo PSD e CDS-PP, no dia em que lançou um apelo público a pedir que recomendasse o voto na sua candidatura por Marques Mendes "já não ter hipóteses" na corrida a Belém.

No final da inauguração de um cartaz na Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, no Porto, intitulado "Imagina Portugal", lema da sua candidatura, o antigo líder da Iniciativa Liberal afirmou que Montenegro ainda tem dois dias para pensar melhor e decidir o que fazer.

"Portanto, tem a oportunidade ainda de recomendar aquilo que ele próprio e tão bem defendeu no princípio desta campanha que era que isto não é uma brincadeira e que era fundamental concentrar os votos naqueles que tinham mais hipóteses de evitar uma segunda volta como esta que se pode perspetivar agora [entre Ventura e Seguro]", frisou.

Em sua opinião, Luís Montenegro não quererá ficar como um dos responsáveis por uma eventual segunda volta entre António José Seguro e André Ventura.

Por isso, acrescentou, o presidente do PSD ainda está a tempo de evitar esse desfecho.

"Os portugueses que não querem nem um socialista, nem um populista no poder só têm uma hipótese nesta altura que sou eu", repetiu.

Acompanhado do atual deputado na Assembleia da República da IL Mário Amorim Lopes e do ex-deputado do CDS-PP Michael Seufert, Cotrim Figueiredo reafirmou, como o tem feito desde o início da campanha oficial, que a sua candidatura "é a única que imagina e defende um Portugal mais moderno".

E, sobre imaginar Portugal, Cotrim Figueiredo escreveu no cartaz que inaugurou, que tem umas canetas penduradas para as pessoas escreverem qual a sua visão para o país, que "imagina um Portugal que funciona hoje na saúde, educação e habitação e prepara o amanhã".

Nesse momento, o candidato presidencial, apoiado pela IL, foi surpreendido por três dos seus quatro filhos que escreveram "rumo à segunda volta".

"Portugal com mais visão", "Se queres diferente Cotrim a Presidente" ou "Por um Portugal melhor voto Cotrim" foram algumas das frases que os apoiantes escreveram no cartaz que, no verso, dizia "Segurança para toda a gente, Cotrim Presidente".

Sobre os últimos dias de campanha, Cotrim Figueiredo revelou que "tem alguns trunfos" para usar, não querendo revelar quais.

"Eu acho que nos últimos dias de campanha quem não usa todos os cartuchos e todos os trunfos está com excesso de confiança e penso que nenhum dos candidatos está em condições de a ter", sublinhou.