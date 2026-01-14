Sábado – Pense por si

Dois agentes da PSP acusados de tortura

Factos terão ocorrido na esquadra do Largo do Rato e envolvem agressões violentas e sevícias sexuais.

Dois agentes da PSP que prestavam serviço na esquadra do Largo do Rato, em Lisboa, foram acusado pelo Ministério Público por crimes de tortura, violação e ofensas à integridade física. Segundo a acusação do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa (DIAP), os arguidos "escolhiam as suas vítimas entre os seres humanos mais fragilizados pela sua condição humana degradada" para "de forma violenta, perversa, descontrolada/descompensada, exibindo mesmo requintes de malvadez, praticarem as suas ações", as quais envolviam agressões e até vilência sexual.

