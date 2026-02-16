Presidenciais: André Ventura agradece a eleitores que acreditaram "num país diferente"

O candidato presidencial André Ventura agradeceu domingo aos eleitores que votaram em si nas eleições presidenciais "por acreditarem num país diferente".



André Ventura DR

"A todos os que votaram -hoje [domingo] e há uma semana -, especialmente aqueles que o fizeram em circunstâncias difíceis, obrigado por acreditarem num país diferente", escreveu o também líder do Chega numa publicação na sua conta oficial na rede social X.

A publicação contém também uma fotografia de Ventura, com a inscrição "33,2%. Obrigado pela confiança! Vou continuar a trabalhar".

André Ventura disputou a segunda volta das eleições presidenciais com António José Seguro, que foi eleito Presidente da República.

O candidato apoiado pelo Chega conseguiu 1,7 milhões de votos, o que equivale a 33,17% dos votos.

António José Seguro venceu as presidenciais com mais de 3,5 milhões de votos, um número recorde, e foi o mais votado em 306 dos 308 concelhos, segundo os resultados finais provisórios.

Há uma semana, Seguro tornara-se no Presidente da República eleito com o maior número de votos expressos em 50 anos de democracia, ao superar os 3.459.521 de Mário Soares nas eleições de 1991. Ficou, contudo, atrás dos 70,3% na reeleição de Mário Soares, que percentualmente continua a ser o maior sempre.

Neste domingo, com a conclusão do escrutínio em 20 freguesias, que adiaram as eleições uma semana devido ao mau tempo, António José Seguro somou mais votos aos 3.477.717 e ampliou o resultado para 3.505.846, segundo os dados finais provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Numa análise aos resultados, conclui-se que o futuro Presidente foi o mais votado em 99,35% dos concelhos do país - 306 em 308. André Ventura, que disputou a segunda volta, conseguiu apenas dois concelhos - Elvas (Portalegre) e São Vicente (Madeira).

Na segunda volta, em 08 de fevereiro, Seguro tinha ganho todos os distritos e regiões autónomas e 303 concelhos. Neste domingo juntou mais três concelhos: Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã, que adiaram a votação devido ao mau tempo.

António José Seguro já tinha vencido as presidenciais há uma semana, e viu agora reforçada a sua votação, com mais de 3,5 milhões de votos e 66,83% dos votos.

Os resultados finais das presidenciais serão divulgados após a assembleia de apuramento geral da eleição para Presidente da República, marcada para esta segunda-feira, no Tribunal Constitucional, em Lisboa.

A todos os que votaram - hoje e há uma semana - , especialmente aqueles que o fizeram em circunstâncias difíceis, obrigado por acreditarem num país diferente ??????. pic.twitter.com/DEHZBMwveK — André Ventura (@AndreCVentura) February 16, 2026