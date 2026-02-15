Presidenciais: Seguro diz que democracia "esteve viva" hoje e agradece a eleitores das zonas afetadas

António José Seguro saudou os eleitores que hoje foram votar nas 20 freguesias que pediram o adiamento das eleições do último domingo na sequência do mau tempo que afetou o país.

O Presidente da República eleito agradeceu aos eleitores que foram hoje às urnas e também a quem possibilitou a realização da segunda volta das eleições presidenciais em alguns locais, e considerou que a democracia "esteve viva".



António José Seguro eleito presidente EPA/JOSE COELHO

"A democracia vive da participação de todos nós. Cada voto é uma afirmação de liberdade, de responsabilidade e de esperança no futuro", defendeu o antigo secretário-geral do PS, considerando que a "democracia constrói-se todos os dias e hoje, mais uma vez, esteve viva".

António José Seguro agradeceu também, "de forma muito especial, a todos os que tornaram possível a realização deste sufrágio, aos membros das mesas de voto, aos funcionários, às forças de segurança e a todos os que, com sentido de dever e serviço público, garantiram que este dia decorresse com normalidade, transparência e respeito".

Nesta mensagem, o futuro Presidente desejou ainda "um regresso à vida normal o mais rápido possível".

A segunda volta das eleições presidenciais realizou-se hoje em 20 freguesias e secções de voto onde a votação foi adiada uma semana devido aos efeitos das tempestades, com um total de cerca de 36 mil inscritos.

António José Seguro venceu as eleições presidenciais já no domingo passado, e viu hoje reforçada a sua votação, com mais de 3,5 milhões de votos e 66,83% dos votos, segundo os dados finais provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

André Ventura, que disputou a segunda volta contra Seguro, conseguiu 1,7 milhões de votos, o que equivale a 33,17% dos boletins.

Segundo a Comissão Nacional de Eleições (CNE), a votação para a segunda volta foi adiada em todas as seis freguesias de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, bem como nas quatro freguesias de Arruda dos Vinhos e nas três freguesias da Golegã, no distrito de Santarém.

Além destes três concelhos sem qualquer voto no passado domingo, também foi adiada a votação em duas secções de voto de Santarém, numa freguesia e numa secção de Rio Maior, e ainda numa freguesia do Cartaxo, noutra de Salvaterra de Magos e ainda em mais uma de Leiria.

No total, são oito municípios abrangidos pelo adiamento de eleições. Nas 20 freguesias e secções de voto em causa estão inscritos, segundo a CNE, 36.852 eleitores.

Na primeira volta das presidenciais, em 18 de janeiro, disputada por 11 candidatos, António José Seguro, apoiado pelo PS, foi o mais votado, com 31,11% dos votos expressos, seguido de André Ventura, apoiado pelo Chega, que teve 23,5%.

O atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016, cessará funções em 09 de março, data em que António José Seguro tomará posse perante a Assembleia da República.