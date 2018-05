O preparador físico do Sporting Mário Monteiro vai deixar o Sporting e o futebol, uma semana depois das agressões em Alcochete.O preparador físico considera que não tem "condições psicológicas" para voltar a trabalhar com o clube e vai regressar às aulas de Educação Física, na escola de Vila Nova de Famalicão a que pertence, confessou ao Jornal de Notícias esta quarta-feira.Embora admita que possa ter sido um "alvo acidental" da fúria dos adeptos do Sporting que entraram em Alcochete para dar um "apertão" aos jogadores, considera que isso não retira impacto àqueles minutos nas instalações da Academia em que foi atacado "nos pulsos e no tronco com uma tocha a arder a 240 graus centígrados"."Foi absolutamente traumatizante, foi um acto terrorista", disse ao diário. Estou há 25 anos no futebol profissional e nunca, mas nunca, pensei viver o que vivi."O preparador físico confessou ainda: "Estou de rastos, sem condições psicológicas para voltar à Academia. Sinto-me inseguro e perseguido", admitindo ainda ter apresentado queixa à PSP e pedido protecção para ele próprio e para a família.Foram detidos 23 dos cerca de 50 adeptos que terão invadido a Academia de Alcochete na passada terça-feira e agredido jogadores e equipa técnica do clube. Todos os arguidos foram sujeitos a prisão preventiva pelo tribunal.