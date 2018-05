Relacionado Negrão admite revisão constitucional mas dá prioridade a reforma da Justiça

O Ministério da Justiça estima que sejam necessários cerca de 275 milhões de euros para construir, remodelar e ampliar a rede de tribunais espalhados pelo país.Num estudo entregue à ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, citado pelo Jornal de Notícias, é explicado que existe a possibilidade de Lisboa, Porto e Coimbra virem a ter tribunais de grandes dimensões que substituam algumas das atuais instalações.O maior investimento deve acontecer em Lisboa, de acordo com o estudo que explica que o Campus de Justiça, no Parque das Nações, custa todos os anos cerca de 8,8 milhões ao Estado (13,9 milhões, se consideradas todas as instalações de Justiça). Deixar aquele complexo e construir dois novos edifícios de raiz, no espaço junto ao Palácio de Justiça, em Campolide, poderia representar um investimento na ordem dos 44 milhões de euros a dez anos.Já para Coimbra, a estimativa do custo de agregação das valências judiciais dispersas pelo distrito seria de 18,5 milhões de euros, numa obra que poderia ser concluída até 2023. Já no Porto, a mesma operação custaria pouco menos de 15 milhões de euros para um novo complexo, ainda sem local definido.Mas o estudo citado pelo Jornal de Notícias diz ainda que serão necessários cerca de 157 milhões de euros em obras de reconstrução, ampliação e adaptação dos atuais espaços.