Jogadores do Sporting testemunharam na GNR e identificaram alguns dos agressores na Academia. Um dos detidos é filho de uma antiga directora do SEF.





Foi com surpresa que, no meio da confusão e das agressões da passada semana no balneário da Academia de Alcochete, o jovem talento do Sporting Rafael Leão reconheceu uma das caras semi descobertas. Tratava-se de um antigo colega de turma do 10º ano que, juntamente com outros adeptos, estava a agredir os colegas de equipa. O testemunho de Rafael Leão foi prestado na madrugada de quarta-feira, dia 18, na GNR de Alcochete, logo após os incidentes na Academia.

De acordo com os vários relatos dos jogadores do Sporting, o grupo entrou nos balneários, lançando tochas e tendo começado a agir os jogadores. A GNR de Alcochete acabaria por detê-los e, durante quase uma semana, estiveram no tribunal do Barreiro a ser interrogados pelo juiz Carlos Deca. Apenas 9 falaram, mas no final o magistrado decretou prisão preventiva para todos. Entre o grupo está o filho de uma antiga directora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, cujo irmão e o pai já tinha protagonizado em 1997 um assalto a uma carrinha de valores, que ficou conhecido como o "assalto do século" XX.

