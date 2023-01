'Precisamos de um governo novo e precisamos já', diz Cotrim de Figueiredo

As mais lidas

A moção de censura apresentada pela Iniciativa Liberal aconteceu na sequência do caso que levou à demissão da secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, mas João Cotrim Figueiredo falou mais de políticas do que de casos para passar um "atestado de incompetência" ao Governo de António Costa.



João Cortesão/Cofina

"O Governo já não é só incompetente, o Governo tornou-se numa fonte de instabilidade", começou por dizer o líder da IL, que acha que os "casos que não são casinhos inventados pela comunicação social e pela oposição" estão a desbaratar a maioria absoluta dada pelos portugueses nas urnas há um ano.

"Cada dia que passa a situação só tenderá a piorar", defendeu Cotrim Figueiredo, que acha que perante esta situação só há uma solução: voltar a eleições. "Precisamos de um governo novo e precisamos já", declarou.

"Incompetência na Saúde", "incompetência na Educação", "incompetência na Segurança Social"Colapso e "nem as funções de soberania escapam à incompetência deste Governo", disse Cotrim, elencando os problemas em cada área governativa.

"Temos de mudar já antes que seja tarde demais", disse João Cotrim Figueiredo, que nem poupou a "arrogância" de António Costa nem o taticismo de Luís Montenegro, depois de o PSD decidir abster-se nesta moção de censura.

A moção de censura tem, aliás, morte anunciada, tendo em conta a maioria absoluta do PS.