Bolseiros na corda bamba: instituições dizem não ter dinheiro

Alguns institutos de investigação e universidades estão a informar os seus investigadores, bolseiros e docentes que não poderão avançar já para a vinculação aos quadros no âmbito do PREVPAP por falta verba. É o caso da Universidade do Algarve, reconhece a própria instituição à SÁBADO, ou do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), confirmou também a, apesar de o instituto não querer para já fazer comentários.O Governo anunciara a intenção de concluir o PREVPAP, o Programa de Regularização de Vínculos Precários na Administração Pública, durante este ano, mas só na área do Emprego Científico houve 5.488 pedidos de regularização e estão ainda muitos por analisar.