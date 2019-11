400 docentes dão aulas no ensino superior sem receber

O Ministro do Ensino Superior e a Inspeção Geral da Educação e Ciência consideram que o caso dos docentes que dão aulas em estabelecimentos públicos sem remuneração não contribui para "o agravamento da precariedade laboral" no ensino superior.Segundo dados revelados pelo Público , em 2018/19, existiam cerca de 400 professores a dar aulas a título gracioso.A resposta surgiu num oficio da IGEC, homologado pelo ministro Manuel Heitor que arquivava uma queixa do Sindicato Nacional do Ensino Superior denunciando "alegadas irregularidades" nos contratos sem vencimento.