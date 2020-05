Semana arranca com chuva e trovoada

A semana arranca com céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados por trovoada e rajadas fortes. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA ) prevê ainda precipitação em forma de granizo no Norte e Centro.

Cinco distritos do continente, a costa norte da Madeira e o Porto Santo estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte. Os distritos de Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo entre as 09h00 e as 21h00 por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste com 4 a 4,5 metros.



O IPMA emitiu também um aviso amarelo para a costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo devido à agitação marítima entre as 10h00 desta segunda-feira e as 06h00 de terça-feira. O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.





Os termómetros registam uma pequena subida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro.



Lisboa, capital portuguesa, vai contar com 13 graus de temperatura mínima e 20 de máxima. Já no Porto, as temperaturas vão oscilar entre os 14 graus e os 20 graus.



O distrito mais frio esta segunda-feira é Bragança com 6 graus de temperatura mínima e 18 de máxima.



Faro é o distrito de Portugal continental mais quente, com 15 graus de mínima e 22 de máxima.



A Região Autónoma da Madeira espera céu pouco nublado no Funchal, com 16 de mínima e 23 de máxima. Porto Santo vai contar com aguaceiros e 22 graus de máxima.



Já na Região Autónoma dos Açores, o céu vai apresentar-se parcialmente muito nublado. As temperaturas vão variar entre os 18 graus em Ponta Delgada e Angra do Heroísmo, 19 na Horta e 20 graus em Santa Cruz das Flores.