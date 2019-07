A Praia Fluvial de Bostelim, em Vila de Rei, é "uma ilha verde no meio do negro", depois do incêndio ter consumido tudo em redor, contou o responsável do espaço, que espera agora que os turistas regressem.

A relva verde e uma dezena de árvores à volta da praia fluvial contrastam com as colinas enegrecidas na envolvente. Naquele pequeno vale, toda a infraestrutura do espaço e do parque de campismo associado escaparam à passagem das chamas.