O Presidente da República recusou-se ainda a comentar a estratégia montada pelo Governo e pela Proteção Civil no ataque às chamas.

Marcelo espera que o fim da tarde e o anoitecer tragam uma "evolução positiva" das condições atmosféricas e que tal permita travar a evolução das chamas.O Presidente da República recusou-se ainda a comentar a estratégia montada pelo Governo e pela Proteção Civil no ataque às chamas. O Presidente da República garantiu ainda que não se deslocará ao local, cumprindo as recomendações deixadas pela Comissão Técnica Independente que avaliou o que falhou durante os incêndios de 2017. "A minha presença pode ser um fator de perturbação, mais do que ajuda", lembrou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está a acompanhar à distância a evolução dos incêndios que lavram no interior do país, nos distritos de Castelo Branco e Santarém. O Chefe de Estado garantiu à SIC que está em permanente contacto com os autarcas locais sobre como estão a decorrer as operações.À televisão, o Presidente confessou estar preocupado com toda a situação, mas diz que é preciso esperar: ""Muito depende da evolução das condições de contexto. Vamos esperar para ver", disse.