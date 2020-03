PPP: PS acusa PSD de “bloquear o país”

O PS acusa o PSD de "bloquear o país" ao se juntar hoje à maioria de esquerda que fez cair as novas regras para as PPP. Os sociais-democratas lembram que os socialistas não têm maioria no Parlamento e terão de negociar "com todas as forças políticas".

Carlos Pereira, deputado do PS, diz que a atitude do PSD causou "perplexidade" entre os socialistas, que vêm na votação desta sexta-feira uma manobra de "política de terra queimada".

As divergências entre PS e PSD são sobre a queda dos 16 critérios em vigor na lei das PPP (incluindo o fim da análise custo/benefício) e sobre a decisão sobre novas Parecerias ser feita em Conselho de Ministros e não, como até agora, pelo Ministério das Finanças.

No entanto, há um ponto em que PS e PSD estão de acordo: na necessidade de clarificar a lei para não haver dúvidas sobre se autarquias e regiões autónomas podem fazer PPP.

Isso significa que ambos concordam com a alteração que permitiria a Fernando Medina avançar com PPP na habitação e a Rui Moreira requalificar a zona do Matadouro do Porto? Não necessariamente.

Afonso Oliveira, do PSD, admitiu a necessidade de "clarificar" a lei, mas não se comprometeu sobre o sentido dessa clarificação, anunciando apenas uma iniciativa sobre este ponto com uma proposta de alteração à lei de 2012 (que, com a votação de hoje, volta a estar em vigor).

Carlos Pereira, do PS, critica, contudo, o "tempo perdido" por o PSD ter ajudado a travar a lei que estava em vigor, "chumbando sem apresentar propostas".

O deputado socialista diz mesmo que "o PSD ignorou" a disponibilidade demonstrada pelo PS no sentido de alterar o diploma aprovado em Conselho de Ministros sem o revogar.

"O PSD está a fazer o país perder tempo", ataca o socialista, anunciando que "o PS vai apresentar a proposta para pelo menos incluir esta norma interpretativa" que deixaria claro que autarquias e regiões autónomas terão poderes para fazer PPP.

O Parlamento aprovou hoje cinco propostas de cessação de vigência do novo regime com os votos a favor de PSD, BE, PCP, PAN e IL, a abstenção do CDS e o voto contra do PS (o Chega não esteve presente nas votações).

CDS absteve-se por causa de obra no Porto

O regime que o Governo tinha aprovado e que hoje foi revogado dava instrumentos a Fernando Medina para ultrapassar o veto do Tribunal de Contas a uma PPP na habitação em Lisboa e, por isso, o PSD no debate questionou se esta não seria uma "lei à medida", sem se referir expressamente à Câmara de Lisboa.

Contudo, o diploma permitiria também a Rui Moreira avançar com as obras de requalificação na zona oriental onde está o antigo Matadouro de Campanhã, no Porto.

E essa foi a justificação para a abstenção do CDS nas votações que travaram as novas regras.

"Essa obra era um compromisso eleitoral do CDS no Porto", explicou à SÁBADO a líder parlamentar centrista Cecília Meireles, lembrando que o seu partido não estava de acordo com o fim dos 16 critérios para a realização de novas PPP nem com a possibilidade de serem aprovadas em Conselho de Ministros e por isso tinha apresentado "propostas de alteração" ao diploma do Governo.