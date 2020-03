BE faz 800 perguntas sobre amianto

O BE vai enviar perguntas a todas as escolas e agrupamentos do país para identificar os locais onde ainda há amianto.

São cerca de 800 perguntas, que servem para recolher informações que os bloquistas não têm conseguido do Governo.

Joana Mortágua lembra que o BE enviou em novembro um requerimento ao Governo e que até hoje não houve a divulgação de uma lista das escolas onde ainda há este "material, que é cancerígeno, é perigoso".

A deputada critica a "opacidade do Governo, que insiste em não responder" e defende que esta "informação é urgente" e não pode ficar dependente da recolha de elementos por parte de associações de ativistas.