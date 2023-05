Benfica defronta às 18h00 o Santa Clara. Em caso de vitória as águias vencem o campeonato nacional.

Possíveis festejos do Benfica obrigam restauração do Marquês a fechar às 16h00 de sábado

Os restaurantes e bares situados no Marquês de Pombal, em Lisboa, vão ter que fechar a partir das 16h00 de sábado. Em causa estão os possíveis festejos do título, caso o Benfica vença o campeonato de futebol.





Fonte da Câmara Municipal de Lisboa confirmou aoo encerramento dos bares, como medida preventiva da Polícia de Segurança Pública. "A PSP, no âmbito das suas competências, impõe esta medida de segurança para o (possível) evento".Recorde-se que também a Feira do Livro, que abriu ao público esta quinta-feira, vai ter que encerrar mais cedo, às 17h00, devido às celebrações esperadas.O Benfica defronta, este sábado, às 18h00, o Santa Clara. Em caso de vitória as águias vencem o campeonato nacional, mas o Porto ainda pode ser campeão.